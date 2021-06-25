تراند الفن: كوكاكولا أمام السكة وبورتو يواجه بتروجت.. أبرز مباريات الجولة 29 للمجموعة الثانية بالممتاز ب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 5 زيارة

يسعى فريق كوكاكولا في مباراة اليوم أمام السكة الحديد إلى المحافظة على صدارة المجموعة والاقتراب خطوة نحو الدوري الممتاز الموسم المقبل، فيما يأمل بورتو وصيف المجموعة في سقوط المتصدر وتحقيق نتيجة إيجابية لاستعادة صدارة المجموعة، ضمن مباريات الجولة الـ29 من منافسات المجموعة الثانية القاهرة والقناة بدوري الممتاز ب. مباريات اليوم للمجموعة الثانية الزرقا أمام الداخلية

كوكاكولا أمام السكة الحديد

النصر أمام منتخب السويس

طنطا أمام جمهورية شبين

بورتو السويس أمام بتروجت

القناة أمام المريخ

سرس الليان أمام زد اف سي

النجوم أمام الترسانة ترتيب المربع الذهبي للمجموعة يتصدر ترتيب المجموعة الثانية فريق كوكاكولا برصيد 46 نقطة، وفي المركز الثاني فريق بورتو السويس برصيد 45 نقطة، فيما يأتي في المركز الثالث فريق الداخلية برصيد 44 نقطة وفي المركز الرابع فريق القناة برصيد 43 نقطة.

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