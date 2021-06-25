تراند الفن: للمرة الثانية.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 مساءً - قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، الاجتماع مع نجوم الفريق الأحمر والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

ويجتمع الخطيب مع موسيماني ولاعبيه من أجل التأكيد على أهمية بذل قصارى جهدهم في مباراة الترجي التونسي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيؤكد الخطيب أيضًا للاعبين ضرورة عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب والفوز فيها بهدف نظيف، كون الترجي سيخوض مباراة الغد ولا يملك ما يبكي عليه وسيهاجم مرمى محمد الشناوي بضراوة ولذلك يجب توخي الحذر واللعب باحترام أمام المنافس.

ودخل الأهلي أمس معسكر مغلق بناء على رغبة من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، من أجل زيادة جرعات التركيز لدى اللاعبين.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة أمام الترجي في إياب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الأهلي we السلام.‏

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس الأسبوع الماضي.