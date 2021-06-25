فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد : يمكن أن تختلف أعراض السرطان وغالبا ما يتم الخلط بينها وبين حالات أخرى. ولكن الخبراء يحذرون من أنه إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض الخمسة عشر، فتحدث مع أخصائي الرعاية الصحية. ويمكن أن يسبب السرطان العديد من الأعراض المختلفة، بعضها واضح وبعضها أكثر دقة. وتتطور بعض الأعراض في وقت مبكر، وبالتالي فهي علامات تحذيرية مهمة يجب أن يفحصها طبيبك بينما يمكن أن تشير الأعراض الأخرى إلى تقدم السرطان. ومن المرجح أن يتم علاج السرطان إذا كان أقل تقدما عند بدء العلاج، فمن الأهمية بمكان اكتشاف السرطان مبكرا، وفقا لدليل MSD. وتشمل العلامات التحذيرية لاحتمال الإصابة بالسرطان ما يلي: • فقدان الوزن غير المبرر. • الإعياء. • تعرق ليلي. • فقدان الشهية. • ألم جديد ومستمر. • الغثيان والقيء المتكرر. • دم في البول. • دم في البراز. • تغيير حديث في عادات الأمعاء (إمساك أو إسهال). • الحمى المتكررة. • سعال مزمن. • تغيرات في حجم الشامة أو لونها أو تغيرات في تقرحات الجلد التي لا تلتئم. • تضخم الغدد الليمفاوية. • قرحة لا تلتئم. • ورم أو علامة على الجلد تزداد اتساعا أو تغيرات في المظهر. وتشمل السرطانات الأكثر شيوعا ما يلي: عند الرجال: سرطان البروستات والرئة والأمعاء. عند النساء: سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم. عند الأطفال: اللوكيميا وأورام المخ والأورام اللمفاوية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأعراض الخمسة عشر الرئيسية للسرطان الواجب عدم تجاهلها أبدا! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.