تراند الفن: بدء تسكين الناشرين المشاركين بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

بدأ اليوم الجمعة، نقل الناشرين من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو، الكتب استعدادًا لترتيب رصها منتصف الأسبوع. وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بوم 30 يونيو ويستمر حتى 15 يوليو، تحت شعار “في القراءة حياة”، ولأول مرة تم تدشين منصة خاصة للمعرض يمكن من خلالها حجز التذاكر إلكترونيا، كما يمكن زيارة معرض الكتاب افتراضيا، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، كما يتم مراعاة التباعد في أجنحة الحاجزين، وتخصيص مسار خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص غرف عمليات دائمة للمعرض لخدمة دعم فني وخدمة عملاء “أون لاين” على المنصة الرقمية وعلى تطبيق “واتس آب”.

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