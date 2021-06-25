تراند الفن: موراتا: “لم أنم لمدة 9 ساعات بعد مباراة بولندا.. وعائلتي تلقت تهديدات بالقتل”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 مساءً - تحدث مهاجم منتخب إسبانيا، ألفارو موراتا، عن معاناته الشخصية في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من العروض الهزيلة لمنتخب لاروخا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وكشف الدولي الإسباني، أنه تلقى هو وعائلته تهديدات بالقتل بسبب أدائه مع المنتخب الإسباني خلال بطولة يورو 2020.

وفاز الماتادور الإسباني في أخر جولة بخمسة أهداف على سلوفاكيا، إلا أن موراتا أهدر ركلة الجزاء التي أنقذها حارس مرمى سلوفاكيا مارتن دوبرافكا، عندما كانت المباراة لا تزال تعادل سلبي دون أهداف.

وتعرض موراتا وزوجته أليس كامبيلو وثلاثة من أبنائه الصغار أليساندرو وليوناردو وإدواردو إلى الإساءة كما تلقوا تهديدات بالقتل.

وقال موراتا خلال تصريحات صحفية نشرتها صحيفة (ماركا): “أتفهم أنني أتعرض للنقد لأنني لم أسجل هدفًا، لكنني أتمنى أن يضع الناس أنفسهم في مكان ما يشبه تلقي التهديدات، ليقال لي أن أطفالك يجب أن يموتوا”.

وتابع: “أضع هاتفي في مكان آخر في كل مرة أصل فيها إلى الغرفة، وما يزعجني أنهم يخبرون زوجتي وأطفالي بكل شيء”.

وواصل حديثه: “لم أنم لمدة تسع ساعات بعد مباراة بولندا، أتفهم النقد لعدم التسجيل، أنا أتقبل ذلك، أتمنى أن يضع الناس أنفسهم في وضع عائلتك هذا إذا تلقوا تهديدات بالقتل”.

وأتم: “أنا سعيد للغاية، ولكن يزعجني عدم القيام بعملي بشكل جيد، صافرات الجماهير لي قبل الإحماء، لكنني سعيد بتسديد ركلة الجزاء ضد سلوفاكيا وقد أضعتها”.