تراند الفن: محمد فراج عن زواجه من بسنت شوقي: “عقد قران فقط وهذا موعد حفل الزفاف” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 مساءً - تحدث محمد فراج، عن حفل زواجه من بسنت شوقي الذي أقامه مؤخرا، مؤكدا أنه كان عقد قران فقط، وأن حفل الزفاف سيكون بعد 3 أشهر، وهو ما أكدته بسنت شوقي أيضا، مشيرة إلى أنه سيكون قريبا.

وذكر فراج في لقاء مع كاميرا “ET بالعربي” أنه ليس هناك موعد محدد لحفل الزفاف، فيما أبدت بسنت استغرابها من سوء الفهم الذي حدث واعتقاد البعض أن احتفالهما مؤخرًا كان بمناسبة زفافهما، وقالت: “لا أعرف لماذا حدث ذلك، أنا لم أرتد فستان زفاف، وكتبت عندي أنه عقد قران”.

وكان محمد فراج وبسنت شوقي عقدا قرانهما مساء يوم الجمعة 11 يونيو، بحضور عديد من نجوم الوسط الفني ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

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وحضر عقد القران العديد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

والتقط محمد فراج صورًا له مع بسنت شوقي في لقطة طريفة بعد عقد قرانهما تحت لافتة بعنوان “أنا لا أطيق الانتظار” وهي الجملة الشهيرة لشخصية “الشيخ مؤنس” التي جسدها فراج في مسلسل “لعبة نيوتن”.