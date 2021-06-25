تراند الفن: بريطانيا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بسلالة “دلتا”

قالت هيئة الصحة العامة الإنجليزية، اليوم الجمعة، إن بريطانيا أبلغت عن 35204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد من سلالة “دلتا” الهندية، خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالسلالة إلى 111157 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، يوم أمس الخميس، تسجيل 16703 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، وهي أكبر عدد من الحالات المسجلة منذ مطلع شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة جديدة.

ووافقت بريطانيا، يوم أمس الخميس، على تخفيف قيود السفر، بسبب جائحة كورونا، كما سمحت بالسفر لمن حصلوا على اللقاح، إلى بعض الدول، دون أن يضطروا إلى الدخول في الحجر الصحي عند العودة للبلاد.