فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
قالت هيئة الصحة العامة الإنجليزية، اليوم الجمعة، إن بريطانيا أبلغت عن 35204 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد من سلالة “دلتا” الهندية، خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالسلالة إلى 111157 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، يوم أمس الخميس، تسجيل 16703 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، وهي أكبر عدد من الحالات المسجلة منذ مطلع شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة جديدة.
ووافقت بريطانيا، يوم أمس الخميس، على تخفيف قيود السفر، بسبب جائحة كورونا، كما سمحت بالسفر لمن حصلوا على اللقاح، إلى بعض الدول، دون أن يضطروا إلى الدخول في الحجر الصحي عند العودة للبلاد.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بريطانيا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بسلالة “دلتا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.