فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
يستعد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، لإعلان قائمة الفراعنة المتوجهة إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 يوم 30 يونيو المقبل.
ويرغب شوقي غريب في ضم مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي التركي، خاصة أنه أحد أفضل اللاعبين في الأولمبي وهو هداف الفريق طوال السنوات الماضية، ولكن يرفض الفريق التركي بسبب المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا ومواجهة فريق أيندهوفن الهولندي.
وعلم “القاهرة 24” أن هناك حلًا تم طرحه خلال الساعات الماضية وهو مخاطبة اتحاد الكرة فريق جالطة سراي من أجل ترك مصطفى محمد مباراتي إسبانيا والأرجنتين أيام 22 و25 يوليو المقبل، على أن يعود النجم المصري لفريقه عقب الانتهاء منهما.
وكانت أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو 2020 عن وقوع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كلًا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المنتخب الأولمبي يعرض على جالطة سراي حلًا لضم مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.