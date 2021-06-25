تراند الفن: المنتخب الأولمبي يعرض على جالطة سراي حلًا لضم مصطفى محمد في أولمبياد طوكيو

يستعد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، لإعلان قائمة الفراعنة المتوجهة إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 يوم 30 يونيو المقبل.

ويرغب شوقي غريب في ضم مصطفى محمد، مهاجم جالطة سراي التركي، خاصة أنه أحد أفضل اللاعبين في الأولمبي وهو هداف الفريق طوال السنوات الماضية، ولكن يرفض الفريق التركي بسبب المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا ومواجهة فريق أيندهوفن الهولندي.

وعلم “القاهرة 24” أن هناك حلًا تم طرحه خلال الساعات الماضية وهو مخاطبة اتحاد الكرة فريق جالطة سراي من أجل ترك مصطفى محمد مباراتي إسبانيا والأرجنتين أيام 22 و25 يوليو المقبل، على أن يعود النجم المصري لفريقه عقب الانتهاء منهما.

وكانت أسفرت قرعة أولمبياد طوكيو 2020 عن وقوع المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم كلًا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.