تراند الفن: رسميًا.. إعلان مباريات ليل بالدوري الفرنسي الموسم المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي موعد انطلاق النسخة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز وكذلك جدول مباريات الموسم القادم 2021/22. ويعرض “القاهرة 24” لكم المباريات الخمس الأولى لفريق ليل في مسابقة الدوري الفرنسي، وذلك كما يلي:- ميتز (8 أغسطس).

نيس (15أغسطس).

سانت إتيان(22 أغسطس).

مونبيلييه (29 أغسطس).

لوريان (12 سبتمبر). جدير بالذكر أن فريق ليل نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من البطولة في مفاجأة قوية لنادي باريس سان جيرمان الذي فقد هيمنته الطويلة على “ليج1” بفارق نقطة واحدة.

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