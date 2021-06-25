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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - تعقد إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ندوة لتكريم النجمة إلهام شاهين اليوم، يديرها الناقد السينمائي كمال رمزي.
وأعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريمها في الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، موضحة أنها تنحاز للمرأة بشكل ما، وتُحافظ على التجديد في أدوارها.
وقالت شاهين، خلال لقائها مع قناة “النايل سينما” أثناء فعاليات حفل الافتتاح: “المهرجان له مكانة خاصة، واتولد على أيدي، وأسوان بلد الحضارة، وجزء كبير من آثارنا يرجع لأسوان، وأنا متحيزة جدًا للمرأة، لأن لا توجد بلد متقدمة إلا والمرأة فيها قوية، والحمد لله مصر بلد قوية برجالها ونسائها معًا، أنا سعيدة بمهرجان السينما المصرية للنساء”.
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وأقيم أمس الخميس حفل افتتاح الدورة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.
وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ندوة لتكريم إلهام شاهين في مهرجان أسوان اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.