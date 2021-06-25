تراند الفن: ندوة لتكريم إلهام شاهين في مهرجان أسوان اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - تعقد إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، ندوة لتكريم النجمة إلهام شاهين اليوم، يديرها الناقد السينمائي كمال رمزي.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريمها في الدورة الخامسة لمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، موضحة أنها تنحاز للمرأة بشكل ما، وتُحافظ على التجديد في أدوارها.

وقالت شاهين، خلال لقائها مع قناة “النايل سينما” أثناء فعاليات حفل الافتتاح: “المهرجان له مكانة خاصة، واتولد على أيدي، وأسوان بلد الحضارة، وجزء كبير من آثارنا يرجع لأسوان، وأنا متحيزة جدًا للمرأة، لأن لا توجد بلد متقدمة إلا والمرأة فيها قوية، والحمد لله مصر بلد قوية برجالها ونسائها معًا، أنا سعيدة بمهرجان السينما المصرية للنساء”.

تكريم الهام شاهين في مهرجان اسوان

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وأقيم أمس الخميس حفل افتتاح الدورة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وحشد كبير من نجوم وصناع السينما.

وقدم حفل الافتتاح المذيعة آية الغرياني، التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، وقام بالإخراج المسرحي للحفل هشام عطوة، فيما تولي المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.