تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) .

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط .

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الجمعة، طقس من حار إلى حار جداً نهاراً، معتدل ليلاً في ساعات الفجر الأخيرة على معظم المناطق عدا المرتفعات معتدلة نهاراً يميل للبرودة ليلاً.

كما توقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة و عسير وجازان.

درجة الحرارة

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