فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 37 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
يُعقد اليوم الجمعة، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي وذلك للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته في التاسعة مساء غد على ملعب الأهلي we السلام.
ويعقد الاجتماع بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الإداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية في البطولة، بعدما حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد حمادي العقربي في رادس الأسبوع الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. الكشف تفاصيل الإجراءات التنظيمية لمباراة الأهلي والترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.