شوف أحدث عروض بنده الأسبوعية وعلى مدار يونيو Hyper Panda market بجميع فروعه خصم يصل لـ 50%

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عمر شويل - جدة عروض وخصومات مميزة جداً لهذا الأسبوع في هايبر بندة ماركت Hyper panda في المملكة العربية السعودية، وجميع دول الخليج العربي، والدول العربية في شمال إفريقيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والصيف، لأنها تتميز دائما بالجودة الممتازة لمنتجاتها، وكذلك الأسعار الجذابة التي تجعل الكل يلجأ إلى عروض بنده الأسبوعية Panda offers.

عروض بنده الأسبوعية في السعودية

وكذلك العديد من العروض المتميزة على منتجات أقوى الماركات من بنده ماركت مثل: عرض على اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي Al Marai، وكذلك عرض على كريمة الطبخ، وعرض على كريمة الخفق من نفس الماركة، وخصم على عصير المراعي، وكذلك عرض على الجبنة الشيدرالعلب من ماركة المراعي الممتازة.

خصومات وتخفيضات هايبر بنده

تابعوا معنا باقي التخفيضات على منتجات بنده ماركت المتميزة، ومنها: عرض على عبوات الجبنة الموتزاريلا المبشورة من المراعي، وعلى شرائح الجبنة الشيدر للبرجر قليلة الدسم من ماركة المرعي، كما يتوفر خصم على الجبنة بالقشطة المربعات من المراعي، وكذلك على الزبدة غير المملحة الممتازة من المراعي، وخصم على العسل الطبيعي من المراعي الزهور البرية.

تخفيضات هايبر بنده

عروض متميزة جداً من بنده ماركت في السعودية Panda market، ومنها: خصم على اللبنة التركية من بريزيدون President، وكذلك خصم على كريمة الخفق كاملة الدسم، وكريمة الطبخ من بريزيدون، وكذلك عرض على زبدة بريزيدون الفرنسية الغير مملحة، وكذلك الزبدة المملحة من President، وكذلك عرض على جبنة مثلثات من بريزيدن، وكذلك عرض على الجبنة الحلوم الشرائح من داري Dari، وكذلك عرض مميز على جبنة القشطة، والشيدر من President، وكذلك عرض على الجبنة الشرائح للبرجر، وساندويتش، والموتزاريلا، والامنتال Emmental من ماركة بريزيدون.

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كما تجدون سيادتكم أفضل العروض على المنتجات الغذائية، ومنها: عرض مميز على سمبوسك السنبلة Sunbulah، وكذلك خصم على برجر الدجاج من السنبلة، وكذلك عرض شرائح عجينة الرقائق الهشة من ماركة الوليمة، وكذلك على رقائق السبرينج رولز الشهية من Walima.