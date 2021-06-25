تراند الفن: علماء آثار إسرائيليون يكتشفون بقايا بشرية لأناس عاشوا قبل 140ألف سنة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: عثر علماء آثار في إسرائيل على بقايا بشرية لأناس ما قبل التاريخ والذين كانوا يعيشون على الأرض قبل 140 ألف سنة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن علماء الآثار عثروا على بقايا جمجمة وفك لإنسان ما قبل التاريخ في موقع بمدينة الرملة.

ويعتقد باحثون في جامعتي تل أبيب والجامعة العبرية أن تلك البقايا البشرية تعود إلى شخص عاش قبل ١٢٠ إلى ١٤٠ ألف سنة.

ويرى محللون أن هذا النوع من البشر مختلف في شكله عن الإنسان المعاصر، حيث كان لدى الإنسان القديم أسنان ضخمة وجمجمة ذات رأس مسطح، مع عدم وجود ذقن.