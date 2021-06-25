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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: عثر علماء آثار في إسرائيل على بقايا بشرية لأناس ما قبل التاريخ والذين كانوا يعيشون على الأرض قبل 140 ألف سنة.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن علماء الآثار عثروا على بقايا جمجمة وفك لإنسان ما قبل التاريخ في موقع بمدينة الرملة.
ويعتقد باحثون في جامعتي تل أبيب والجامعة العبرية أن تلك البقايا البشرية تعود إلى شخص عاش قبل ١٢٠ إلى ١٤٠ ألف سنة.
ويرى محللون أن هذا النوع من البشر مختلف في شكله عن الإنسان المعاصر، حيث كان لدى الإنسان القديم أسنان ضخمة وجمجمة ذات رأس مسطح، مع عدم وجود ذقن.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: علماء آثار إسرائيليون يكتشفون بقايا بشرية لأناس عاشوا قبل 140ألف سنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.