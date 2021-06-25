تراند الفن: لتحقيق الدمج الاجتماعي.. بدء تدريب أئمة وواعظات الأوقاف بجامعة الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 مساءً - بدأت جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عقد سلسلة محاضرات تدريبية متتابعة لتدريب الأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف، وذلك في مجالات اللغة العربية وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام.

وذكرت جامعة الإسكندرية، في بيان لها، أن هذا التدريب يأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الذي وقعه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الدمج والتواصل المجتمعي للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتورة سحر شريف، وكيلة كلية الآداب لشيءون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد أبو حسني خشبة، والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، والدكتور إيهاب حمدي، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب ورئيس مركز التطوير الوظيفي بالجامعة.