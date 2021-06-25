فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
كشفت التقارير الصحفية صباح اليوم، أن جادون سانشو، لاعب خط الهجوم في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب الـ21 عاما، أصبح قريب من مانشستر يونايتد الإنجليزي غير أي وقت مضى.
وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وصلت للمراحل الأخيرة من الانتهاء، بشأن ضم جادون سانشو.
ولم يكن جادون سانشو بهذه الدرجة من القُرب للانضمام إلى مانشستر يونايتد من قبل، الفجوة بين عرض اليونايتد الرسمي ومطالب دورتموند بعد مزيد من المحادثات تتضاءل الآن، لم يتم إنهاء الصفقة بعد، لكنها تتقدم إلى مراحل التفاوض النهائية.
وحسب تقارير فابريزيو رومانو، فإنه لم يكن سانشو قريبًا من اليونايتد هكذا من قبل، الفجوة تتقلص بين الناديين بعد مزيد من المحادثات، لم يتم إكمال الصفقة ولكنها تتقدم إلى مراحل التفاوض الأخيرة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مانشستر يونايتد يصل إلى المرحلة الأخيرة في صفقة سانشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.