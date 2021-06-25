تراند الفن: مانشستر يونايتد يصل إلى المرحلة الأخيرة في صفقة سانشو

كشفت التقارير الصحفية صباح اليوم، أن جادون سانشو، لاعب خط الهجوم في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب الـ21 عاما، أصبح قريب من مانشستر يونايتد الإنجليزي غير أي وقت مضى.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وصلت للمراحل الأخيرة من الانتهاء، بشأن ضم جادون سانشو.

ولم يكن جادون سانشو بهذه الدرجة من القُرب للانضمام إلى مانشستر يونايتد من قبل، الفجوة بين عرض اليونايتد الرسمي ومطالب دورتموند بعد مزيد من المحادثات تتضاءل الآن، لم يتم إنهاء الصفقة بعد، لكنها تتقدم إلى مراحل التفاوض النهائية.

‏وحسب تقارير فابريزيو رومانو، فإنه لم يكن سانشو قريبًا من اليونايتد هكذا من قبل، الفجوة تتقلص بين الناديين بعد مزيد من المحادثات، لم يتم إكمال الصفقة ولكنها تتقدم إلى مراحل التفاوض الأخيرة.