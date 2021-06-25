تراند الفن: الكشف عن شروط أخذ الموظف إجازة لأداء فريضة الحج!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏20 دقيقة مضت المرصد 29 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط أخذ موظف إجازة لأداء فريضة الحج، وفق المادة 114 من نظام العمل. ‏وأجابت صفحة نظام العمل السعودي عبر تويتر على سؤال: “متى يحق للموظف اجازة أداء فريضة الحج ؟ وفق المادة 114 من نظام العمل”. ‏وأوضحت أنه يحق للموظف هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال خدمتة في المنشأة، وأن يكون الموظف قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل. وبينت أنه لا تقل الأجازة عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوم بما فيه إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه يحق لصاحب العمل تحديد عدد معين لمستحقيها سنوياً لمقتضيات العمل.

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