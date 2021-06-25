تراند الفن: لحظة ضرب سما المصري على أكبر منطقة في جسمها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏9 دقائق مضت أخبار الفن والفنانين 43 زيارة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو يرصد لحظة دخول الراقصة سما المصرى إلى مقر نيابة الدقى بعد القبض عليها بتهمة بث مواد تتنافى مع الآداب العامة وتحرض على الرذيلة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ويظهر في الفيديو أحد المواطنين المصريين يقوم بالتعدى على سما المصرى وضربها أثناء دخولها إلى النيابة.