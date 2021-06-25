تراند الفن: بعد القبض على “تفاهة”.. قانوني: العقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 مساءً - ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم “صلاح.م” وشهرته “تفاهة” بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وبيع مادة الهيروين على عملائه من مدمني المواد المخدرة.

وفي هذا الصدد قال المحامي عمرو أبو زيد إنه في حالة ضبط المتهم بكميات من المخدرات بقصد بيعها والاتجار فيها فإنه يعاقب بالسجن المؤبد، وقد تصل إلى الإعدام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 500 ألف جنيه.

وأضاف، في تصريح لـ “القاهرة 24″، أن المادة 34 فقرة (1) بالبند (أ) من قانون العقوبات نصت على “يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وأن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو أقدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار أو تاجر فيه بأي صورة وذلك من غير الأحوال المصرح بها قانونًا”.

وتابع أن القيد والوصف من جراء محضر الضبط المحرر من مأمور الضبط القضائي في واقعة اتجار المواد المخدرة لما نتج عنه تحصل مبالغ مالية طبقًا لقانون العقوبات لأن تلك الجريمة خارجة عن ضوابط القانون المصري التي خصها المشرع لتلك الحالات، ولا بد من توافر الشروط لصحتها بأن يستصدر مأمور الضبط إذن النيابة العامة بناءً على محضر تحريات مجرى من شخصه.

القبض على تفاهة

وفي وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على “صلاح. م” وشهرت تفاهة – الذي ظهر في فيلم سينمائي شهير مع الفنان الكبير محمد هنيدي، مجسدًا أحد أطفال الشوارع – وذلك لاتهامه بالاتجار في المخدرات وبيع مادة الهيروين على عملائه من مدمني المواد المخدرة، بعدما عثر بحوزته عليه، وذلك خلال حملة أمنية من رجال المباحث.

وكشف مصدر، في تصريحات لـ “القاهرة 24″، أن المتهم “ص.م” تم القبض عليه متلبسًا في أثناء قيامه ببيع مادة الهيروين ومخدر الحشيش داخل “كشك” في منطقة الشرابية بالقاهرة، وفي أثناء القبض عليه عثر بحوزته على 12 تذكرة هيروين وكمية من مخدر الحشيش و3100 جنيه مبلغ من متحصلات البيع وهاتف محمول.

وتابع المصدر، في تصريحاته، أن المتهم سبق اتهامه في قضية مخدرات منذ شهرين، وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.