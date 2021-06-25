تراند الفن: أحمد سامي يحذر لاعبي سموحة من انتفاضة الإسماعيلي في الدوري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 02:09 مساءً - يعكف أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، على دراسة فريق الإسماعيلي فنيًا، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، في بطولة الدوري، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 للمسابقة التي ستقام في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية.

ويرغب سامي في معرفة نقاط القوة والضعف لدى الدراويش، وطلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة في المباراة المقبلة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.

وحرص مدرب سموحة على توجيه عدة نصائح إلى لاعبيه خلال التدريبات الماضية قبل مواجهة الدراويش وطالبهم بالحذر من انتفاضة الإسماعيلي في ظل النتائج الطيبة التي حققها الفريق منذ قدوم إيهاب جلال.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادي في تمام الخامسة مساءً؛ وذلك استعداد لمواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة من بطولة الدوري العام.

وحرص أحمد سامي، المدير الفني، على تخصيص جانب كبير من المران للتركيز على الجوانب الخططية الملائمة لملاقاة فريق الإسماعيلي مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب مدرب سموحة لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب، فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف أحمد ناجي الذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

ويحتل سموحة المركز الرابع في بطولة الدوري العام برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني الذي يحاول سموحة المنافسة عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد.

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