تراند الفن: لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول استشارات العملاء.

– مدير الأمن.

– مشرف الأغذية والمشروبات.

– مساعد المدير التجاري.

– مشرف الردهة.

– منسق التدبير المنزلي.

– موظف تقديم الوجبات الغذائية.

– مساعد المغسلة.

– موظف الردهة.

– موظف ضيافة الغرف.

– مساعد مدير الصحة والسلامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.