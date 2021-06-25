تراند الفن: شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الجمعة

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1312 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 13 حالة وفاة ، و 1290 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 480702 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 461628 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7743 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الجمعة.

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :