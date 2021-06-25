فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت وزارة الحج والعمرة عن خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني للحج لهذا العام 1442هـ، مؤكدة أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة. وأوضحت الوزارة عبر منشور لها خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن 7 خطوات يتيح اتباعها إتمام المرحلة الثانية من التسجيل وهي: 1- إرسال رسائل نصية للمؤهلين للحج حسب فئات المفاضلة. 2- دخول المؤهل على البوابة الإلكترونية للتحقق من البيانات الشخصية. 3- استعراض الضوابط والشروط. 4- للمتأهل إمكانية إضافة مرافق ممن سبق وأن تقدم بالتسجيل. 5- استعراض الباقات المتاحة وحجز الباقة المناسبة. 6- إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر نظام سداد. 7- صدور تصريح الحج.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن 7 خطوات للتسجيل في المرحلة النهائية للحج هذا العام! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.