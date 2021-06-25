تراند الفن: أبها.. اتساع رقعة حريق منتزه الجرة وسكان المناطق القريبة يخلون منازلهم احترازياً

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏7 دقائق مضت تواصل 6 زيارة

كشفت قناة الإخبارية، عن اتساع رقعة حريق منتزه الجرة بأبها، ليصل إلى بعض المناطق السكنية.

وقال مراسل الإخبارية: إن عمليات إطفاء حريق منتزه الجرة لازالت مستمرة وسط انتشار رقعة الحريق.

وأوضح أن سكان المناطق القريبة من منتزه الجرة بدأوا بإخلاء منازلهم احترازياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.