فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - ينتظر أكرم توفيق، لاعب وسط فريق الأهلي، حسم موقفه من المشاركة في مواجهة فريقه أمام نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
واعتمد الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني للفريق الأحمر، على أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من أحمد رمضان بيكهام الذي كان من المقرر أن يعوض غياب محمد هاني المصاب بعد تعرض بيكهام لإصابة مفاجئة.
وأعلن موسمياني قائمة الأهلي أمس، والتي شهدت تواجد أحمد رمضان بيكهام بعد تعافيه من الإصابة مؤخرًا، الأمر الذي يجعل مشاركة أكرم توفيق في لقاء الترجي محل شك.
واستقر الجنوب إفريقي على الإبقاء على أكرم توفيق في التشكيل الأساسي للفريق، أمام الترجي في مركز الظهير الأيمن، لسبيبن الأول وهو عدم جاهزية بيكهام بالشكل الكافي للمشاركة في مواجهة الترجي الحاسمة.
أما السبب الثاني، فهو المستوى المميز الذي قدمه أكرم توفيق في ذات المركز خلال لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي الذي أقيم في تونس.
ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء غد السبت على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس الأسبوع الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل يستمر أكرم توفيق في مركزه الجديد بعد عودة بيكهام لقائمة الأهلي؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.