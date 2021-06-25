تراند الفن: كاتب بريطاني عظيم غسَل الأطباق ومات بالسل.. تعرف عليه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - إنه إريك آرثر بلير، أو جورج أورويل، كما يعرفه الكثيرون، هو الأديب الإنجليزي الشهير، الذي حققت رواياته انتشارًا في كل مكان بالعالم، ولد في 25 يونيو عام 1903م، في بيهار بالهند، حيث كان يعمل والده موظفًا في الإدارة المدنية البريطانية بالهند.

تأثر أورويل في أثناء دراسته، بالروائي الإنجليزي ألأدوس ليونارد هكسلي، ولظروف عائلته، لم يستطع أن يكمل دراسته بالجامعة، فالتحق بالشرطة التابعة للإمبراطورية الهندية عام 1922م.

في عام 1929م، نُقل لمستشفى كوشين المجاني، إثر إصابته بالمرض، وهناك كتب مقالته “كيف يموت الفقراء”، وبسبب تعرضه للسرقة اضطر للعمل عدة أعمال منها غسل الأطباق في فندق في ديو دي ريفولي، في فرنسا.

أشهر أعماله، رواية مزرعة الحيوان التي كتبها في عام 1945، ورواية 1984، وقد حققا انتشارًا واسعًا على مستوى العالم وملايين المبيعات حتى يومنا هذا، لما فيهم من اسقاطات مباشرة على الاستبداد والديكتاتوربة والقهر، وله روايات أخرى، مثل أيام بورما، وابنة القسيس، ومتشردًا في باريس ولندن، وغيرهم.

وفي 21 يناير عام 1950 بعد معاناة مع مرض السل، توفي جورج أورويل، ودفن في أكسفوردشير شمال غرب لندن، وعمره 46 عام، تم تصنيفه عام 2008 من قبل صحيفة التايمز كثاني أعظم كاتب بريطاني مند 1945، في قائمة ضمت خمسين كاتبًا.