فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الحج، اليوم الجمعة، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ.
وأكدت الوزارة على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.
ونشرت الوزارة خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني للحج، والتي تبدأ بتلقي المرشحين رسالة نصية على هواتفهم يلي ذلك دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية للتأكد من البيانات الشخصية ثم استعراض الشروط والضوابط.
وأتاحت الوزارة للمؤهل إضافة مرافق واحد ممن سبق له التقدم بالتسجيل في المرحلة الأولى، ثم استعراض الباقات واختيار الباقة المناسبة ثم إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر منصة سداد قبل الحصول على تصريح الحج.
وكانت وزارة الحج والعمرة أغلقت مساء أمس الأول البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين بالتسجيل لحج لهذا العام؛ عند (558270) مسجلاً للحج؛ بعد أن أتاحت البوابة لمدة عشرة أيام؛ حيث بلغت نسبة الذكور المسجلين 59% مقابل 41% إناث.
وسجلت الفئات العمرية من 31 إلى 40 الأكثر تسجيلاً بنسبة 38 % تلتها الفئات العمرية من 21 إلى 30 بنسبة 26% ثم الفئات من عمر 41 إلى 50 بنسبة 20 % ثم الفئات العمرية الأقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3 %، واحتلت الفئات العمرية الأكبر من 60 سنة أقل الفئات تسجيلاً للحج بنسبة 2 %.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.