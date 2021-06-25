تراند الفن: إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الحج، اليوم الجمعة، إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ.

وأكدت الوزارة على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات والمعايير والأماكن المتاحة.

ونشرت الوزارة خطوات المرحلة الثانية من التسجيل في المسار الإلكتروني للحج، والتي تبدأ بتلقي المرشحين رسالة نصية على هواتفهم يلي ذلك دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية للتأكد من البيانات الشخصية ثم استعراض الشروط والضوابط.

وأتاحت الوزارة للمؤهل إضافة مرافق واحد ممن سبق له التقدم بالتسجيل في المرحلة الأولى، ثم استعراض الباقات واختيار الباقة المناسبة ثم إصدار أجور الخدمات والدفع الإلكتروني عبر منصة سداد قبل الحصول على تصريح الحج.

وكانت وزارة الحج والعمرة أغلقت مساء أمس الأول البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين بالتسجيل لحج لهذا العام؛ عند (558270) مسجلاً للحج؛ بعد أن أتاحت البوابة لمدة عشرة أيام؛ حيث بلغت نسبة الذكور المسجلين 59% مقابل 41% إناث.

وسجلت الفئات العمرية من 31 إلى 40 الأكثر تسجيلاً بنسبة 38 % تلتها الفئات العمرية من 21 إلى 30 بنسبة 26% ثم الفئات من عمر 41 إلى 50 بنسبة 20 % ثم الفئات العمرية الأقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3 %، واحتلت الفئات العمرية الأكبر من 60 سنة أقل الفئات تسجيلاً للحج بنسبة 2 %.