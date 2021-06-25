تراند الفن: انهيار عقار في العطارين والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض بالإسكندرية

انهار منذ قليل عقار مكون من 4 أدوار مأهول بالسكان، بمنطقة العطارين، وسط محافظة الإسكندرية، فيما أشارت الأنباء الواردة بوجود سكان عالقين أسفل العقار، فيما تم انتشال شخصين مصابين.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع الأحرار، بمنطقة العطارين.

انتقلت قيادات قسم شرطة العطارين وقوات الدفاع المدني والإنقاذ ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف لبدء التعامل مع الحادث ورفع الأنقاض والبحث عن وجود أشخاص أسفل العقار.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

انهيار عقار بمنطقة العطارين



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