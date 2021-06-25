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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - أدمن 22 ثانية مضت آخر الأخبار 1 زيارة
انهار منذ قليل عقار مكون من 4 أدوار مأهول بالسكان، بمنطقة العطارين، وسط محافظة الإسكندرية، فيما أشارت الأنباء الواردة بوجود سكان عالقين أسفل العقار، فيما تم انتشال شخصين مصابين.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع الأحرار، بمنطقة العطارين.
انتقلت قيادات قسم شرطة العطارين وقوات الدفاع المدني والإنقاذ ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف لبدء التعامل مع الحادث ورفع الأنقاض والبحث عن وجود أشخاص أسفل العقار.
تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
انهيار عقار بمنطقة العطارين
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انهيار عقار في العطارين والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.