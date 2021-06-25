تراند الفن: قنصلية المملكة في سيدني تغلق أبوابها لمدة أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 03:09 مساءً - دعت القنصلية العامة للمملكة في سيدني الأسترالية، المواطنين إلى عدم مراجعتها لمدة أسبوع، وذلك ابتداء من مساء اليوم الجمعة،

وذكرت القنصلية أن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز، أعلنت اليوم فرض قيود إغلاق في 4 مناطق، من ضمنها City ok Sydney الذي يقع فيه مقر القنصلية، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الجمعة 25 يونيو 2021 عند الساعة 11:59 مساء، ولمدة سبعة أيام، لحماية السكان ومنع انتشار فايروس كورونا المتحور.

وأضافت القنصلية: «حرصا منا على سلامة المواطنين، ننصح بعدم مراجعتهم لنا خلال هذه المدة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في الولاية.

قيود صارمة

فرضت السلطات المحلية في أستراليا الإغلاق على مناطق في سيدني لمدة أسبوع على الأقل بداية من اليوم، مع تنامي تفشي فيروس كورونا.

وأفادت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجليان، أن السلطات الصحية سجلت 22 حالة جديدة منذ آخر تحديث للحالات، مشيرةً إلى أن السكان في أربع مناطق داخلية وشرقي سيدني ينبغي عليهم عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وتشمل أسباب مغادرة المنزل العمل أو التعليم أو التسوق أو تقديم الرعاية أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز ما مجموعه 5507 إصابات بكوفيد19- و56 وفاة بسبب المرض منذ بداية الجائحة، في حين يخضع 56 شخصًا للعلاج من المرض من بينهم حالة في العناية المركزة.

وتمكنت أستراليا حتى الآن من تجنب الجائحة إلى حد كبير بفرض قيود صارمة للغاية، بما في ذلك إغلاق حدودها الدولية مع استثناءات قليلة منذ مارس 2020 ، وسجلت البلاد أكثر من 30 ألفًا و400 إصابة، فيما سجّلت 910 وفيات منذ بداية الجائحة.

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