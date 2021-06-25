شوف عروض بنده اليوم خصومات من 20 ل 60% أقوى التخفيضات لفترة محدودة

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عروض بنده الأسبوعية في السعودية، جئنا اليوم لكي نذكر لكم العروض الهائلة المقدمة من هايبر بنده لمواطني المملكة العربية السعودية وهذه التخفيضات تقدم على الكثير من المنتجات على سبيل المثال السلع الغذائية والأدوات المنزلية، وتتوفر لكم هذه العروض في جميع فروع هايبر بنده في أرجاء المملكة، وإليكم في السطور القادمة تخفيضات هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده في السعودية: تخفيضات بنده شبيهة قشطه بوك “170 جم” وصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم حليب أبو قوس وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده حليب مركز المراعي “170 جم” وصل سعره بعد العرض إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى 14.75 ريال سعودي.

رقائق شوكولاتة نسكويك نستله وصل سعرها إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 33.95 ريال سعودي.

محلي منخفض السعرات الحرارية سويت إن لو “200 كيس” وصل سعره إلى 32.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 49.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على حليب مبخر بوني وصل سعره داخل هايبر بنده إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 20.85 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم كوكو بوبس كلوقز وصل سعرها إلى 12.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر شوفان أبيض هناء “1 كيلو” وصل إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 13.25 ريال سعودي.

تنزيلات بنده فواكه عضوية بوم إبرت وصل سعره إلى 36.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.95 ريال سعودي.

تورتيلا شيبس مستر فريد “125 جم” وصل سعره إلى 10.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم خصومات من 20 ل 60% أقوى التخفيضات لفترة محدودة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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