تراند الفن: “المقاولون العرب” و”أوراسكوم” تتقدمان بطلب للتسجيل في موسوعة جينس عن “محطة بحر البقر”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - تقدم تحالف شركتي أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب “عثمان أحمد عثمان”، بطلب رسمي للتسجيل في موسوعة جينس للأرقام القياسية.

وأوضح بيان أن الشركتان ترغبان الحصول على اللقب القياسي لأكبر محطة معالجة مياه في العالم لمشروع محطة معالجة مياه بحر البقر، المقامة على أرض سيناء بطاقة 64.8 متر مكعب في الثانية.

وفي مطلع الربع الثاني من 2020، وقعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحالف شركتى أوراسكوم والمقاولون العرب، عقد تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وتُعد هذه المحطة المعالجة أحد مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الذى يُعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بتكلفة مليار دولار.

تعمل محطة معالجة مياه بحر البحر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم، حيث يبلغ قيمتها الإنشائية 739 مليون، وذلك بتمويل مشترك من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/يوم، وستعد الأكبر على مستوى العالم يتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة حوالى 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالي الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان، وإنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى)، والذى من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات بالإضافة لخلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالى 40،2 ألف فرصة مقسمة على مجالات التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى، وإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجارى المائية، وأعمال التشييد والبناء.

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