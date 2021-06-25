تراند الفن: الغذاء والدواء الأمريكية تُجيز عقار لعلاج كورونا بالمستشفيات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن ‏14 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، موافقتها على الاستخدام الطارئ لعقار “أكتيمرا” لعلاج مرضي كوفيد-19 البالغين والأطفال في المستشفيات. وقالت قناة CNBC العربية: “إدارة الغذاء والدواء، أجازت استخدام العقار لعلاج مرضى فيروس كورونا، الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم”. وأضافت إدارة الغذاء والدواء، أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي، مشددة في الوقت ذاته على أن عقار أكتيمرا غير مصرح باستخدامه خارج المستشفيات.

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