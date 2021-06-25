تراند الفن: كين وجريليش ودي بروين.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للموسم المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - كشفت شبكة هوسكورد العالمية المتخصصة في الإحصاء والأرقام، تشكيل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المتوقع للموسم المقبل 2021/22. ويأتي التشكيل التي أفصحت عنه الشبكة على النحو الآتي:- حراسة المرمى: إيدرسون. الدفاع: والكر، ستونز، دياز، كانسيلو. الوسط: جوندوجان، رودري، دي بروين. الهجوم: جريليش، هاري كين، فيل فودين. وسيواجه فريق مانشستر سيتي نظيره توتنهام في الجولة الأولى من الموسم الجديد بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. كما ينتظر نادي مانشستر سيتي ثلاثة مواجهات نارية بخلاف مواجهة توتنهام في أول سبعة مباريات بالمسابقة ضد كل من أرسنال وتشيلسي وليفربول.

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