تراند الفن: تاريخ المواجهات.. تفوق كاسح لإيطاليا ضد النمسا قبل مواجهتهما الأولى في اليورو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 04:09 مساءً - يلتقي منتخب إيطاليا، مع نظيره منتخب النمسا، غدا السبت، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ونجح المنتخب الإيطالي في الصعود إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب النمسا كوصيف في المجموعة الثالثة.

ويرصد “القاهرة 24” تاريخ مواجهات منتخبي إيطاليا والنمسا عبر التاريخ.

واجه منتخب إيطاليا، منافسه النمسا في أربع مباريات رسمية من قبل في بطولة كأس العالم، حيث تعد تلك هى المواجهة الأولى بين الفريقين في بطولة اليورو.

ونجح الأتزوري في تحقيق الفوز بجميع المباريات الأربعة، حيث انتصر منتخب إيطاليا في دور النصف نهائي على النمسا بهدف دون رد بنسخة عام 1934، بينما فاز في دور المجموعات بنسختي 1978 و1990 بنفس النتيجة بهدف مقابل لا شيء، بينما انتصر في مواجهة دور المجموعات بنسخة 1998 بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل منتخب النمسا عبر تاريخه في المباريات الرسمية هدف وحيد في شباك منتخب إيطاليا، بينما أحرز الأخير خمسة أهداف.

وكانت آخر المباريات بين الفريقين وديا، يوم 20 أغسطس في عام 2008، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

يذكر أن الفائز من مباراة إيطاليا والنمسا، سيواجه الفائز من مباراة البرتغال وبلجيكا في دور الربع نهائي.

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