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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد سحب مسابقة الحلم mbc 2021 على جائزة الـ 250.000$ في المقال التالي
حددت مسابقة الحلم mbc 2021 رسميًا موعد السحب الجديد على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي بعد طول انتظار وترقب، حيث تحدد الأول من يوليو موعدًا للحسب على الهواء مباشرةً من خلال برنامج صدى الملاعب، برفقة الإعلامي السوري مصطفى الأغا مقدم المسابقة، كما سيتم الاختيار من بين المشتركين أثناء إذاعة تلك الحلقة أيضًا، اسم فائز آخر بجائزة منزل الأحلام باليونان، وهي الجائزة الثانية التي يتم السحب عليها، وسيتم التواصل لاحقًا بعد الاتصال به مع الرابح سعيد الحظ، والحصول على البيانات الشخصية من أجل تسليمه جائزته فيما بعد.
مسابقة الحلم mbc 2021
انطلقت مسابقة الحلم mbc 2021 هذا العام بجوائز هي الأضخم على الإطلاق منذ بدايتها قبل 15 سنة تقريبًا، حيت تجاوزت قيمة السحوبات المالية المقدمة حاجز الـ 3.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما جعلها محط أنظار عشرات الآلاف في جميع الدول العربية، فزادت عمليات الاشتراك فيها، ما دفع القائمين عليها في ابتكار طرق جديدة، من أجل التيسير على المشاركين في تسجيل الاشتراك بكل سهولة، فتم إطلاق تطبيق حلم للهواتف الذكية للاشتراك برقم الجوال في ظل انتشار الجوالات، كما تم إتاحة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة وتعبئة النموذج المدرج بها.
جدول أسماء الفائزين حلم 2021
أما عن أسماء الفائزين في مسابقة الحلم الأربعة عشر خلال العام الجاري، والذي قص شريطها الإماراتي محمد اللباني على جائزة الـ 125 ألف دولار أمريكي، فهو كما موضح بالجدول التالي:
|م
|اسم الفائز بالجائزة
|تاريخ السحب
|الدولة
|تفاصيل الجائزة
|القيمة المالية
|1
|محمد اللباني
|2021-02-25
|الإمارات
|الحلم (مبلغ من المال لإكمال بناء منزله )
|$125,000
|2
|محمد مقبول حسين
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|3
|امجد كوجان
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000
|4
|حميد ادهي
|2021-03-11
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|5
|سيد سعد محمد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|6
|ابراهيم عبدالغني السيد
|2021-03-11
|مصر
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|7
|محمود محمد العبيد
|2021-04-01
|الامارات
|الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته)
|$250,000
|8
|محمد طارق عبدالوهاب
|2021-05-15
|السعودية
|الحلم (مبلغ من المال للإهتمام بعائلته)
|$500,000
|9
|حمزة البشير
|2021-05-15
|الكويت
|الفائز بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان
|$30,000
|10
|مسعد فهد العنزي
|2021-06-10
|الكويت
|جائزة المستوى البرونزي
|$5,000
|11
|ابراهيم علي احمد
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الذهبي
|$15,000
|12
|حلمي ابراهيم غلاب
|2021-06-10
|مصر
|جائزة المستوى البلاتيني
|$20,000
|13
|محمد مبارك طه
|2021-06-10
|السعودية
|جائزة المستوى الماسي
|$30,000
|14
|ربيع التنبوك
|2021-06-10
|سوريا
|جائزة المستوى الفضي
|$10,000
نقدم لكم تغطية كاملة للسحب المقبل.
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