شوف عروض جرير اليوم تخفيضات من 30 ل 60% على الشاشات والجوال تسوق الآن

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عروض جرير لهذا الأسبوع، مكتبة جرير من المتاجر التي ذاع صيتها منذ وقت إنشائها، حيث أن المتجر يعرف بالمنتجات التي يعرضها لمواطني المملكة العربية السعودية والتي تتميز بالسعر الرخيص فمثلاُ تقدم مكتبة جرير عروضاً على هواتف المحمول تصل إلى 50% مع ضمانات من أجل زيادة ثقة العميل في المتجر. عروض مكتبة جرير خصومات مكتبة جرير في السعودية 2021م: تخفيضات جرير بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 71 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود الزجاجي إلى 1299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1749 ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر هاتف ابل ايفون 12 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأحمر إلى 3399 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3799 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف هواوي ميت 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4099 ريال سعودي.

هاتف هواوي ميت 40 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4099 ريال سعودي. تخفيضات جرير السعودية تنزيلات جرير الأسبوعية وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “512 جيجابايت” باللون البرونزي إلى 4099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5499 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف تيلو جيمز لجيون فون دول بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأزرق إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.

هاتف تيلو جامز لجيون فون دول بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأحمر وصل سعره إلى 2999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة حجم “512 جيجابايت” إلى 4099 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم تخفيضات من 30 ل 60% على الشاشات والجوال تسوق الآن - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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