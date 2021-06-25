نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية أقوى التخفيضات تصل ل 60% خصومات الصيف متنتهيش في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، ينتظر الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية العروض المقدمة من متجر العثيم، وهذه العروض تم وضعها على الكثير من المنتجات والتي منها المكسرات المشكلة والعنب الأحمر ولقمة القاضي وكريمات الشعر المختلفة وبالتالي على حليب ناد وسمك سالمون طازج وزبادي المراعي، وإذا كنت ترغب في التعرف أكثر على عروض العثيم فعليكم باتباع قراءة هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية 2021م: تخفيضات العثيم وصل سعر حليب المراعي إلى 36.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 62.95 ريال سعودي.

تنزيلات العيثم قشطة المراعي وصل سعرها إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 14 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم جبنة المراعي موزاريلا وصل سعرها إلى 26.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 32.99 ريال سعودي.

سمن الزبدة النقي المراعي وصل سعرها إلى 16.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 23.95 ريال سعودي.

جبن المراعي مثلثات وصل سعرها إلى 8.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 12 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على حليب المراعي كامل الدسم وصل سعرها إلى 19.50 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 21 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم شيبس برينجلز وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.75 ريال سعودي.

خصومات العثيم شيبس حلو وحامض وصل سعره إلى 5.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 8.50 ريال سعودي.

مايونيز كنوز وصل سعره إلى 13.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 18.50 ريال سعودي.

مرقة دجاج كنور وصل سعره إلى 11.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية أقوى التخفيضات تصل ل 60% خصومات الصيف متنتهيش - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية أقوى التخفيضات تصل ل 60% خصومات الصيف متنتهيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.