تراند الفن: تشكيل الأهلي المتوقع بعد عودة بيكهام واستمرار غياب محمد هاني

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء غدٍ، على ملعب “الأهلي We السلام”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف

يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.

هل يستمر موسيماني في الاعتماد على أفشة ورقة رابحة بمقاعد البدلاء؟