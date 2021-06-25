فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:10 مساءً - أدمن 12 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي، المقرر إقامتها مساء غدٍ، على ملعب “الأهلي We السلام”، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف
يذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله محمد شريف، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب حمادي العقربي برادس.
هل يستمر موسيماني في الاعتماد على أفشة ورقة رابحة بمقاعد البدلاء؟
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تشكيل الأهلي المتوقع بعد عودة بيكهام واستمرار غياب محمد هاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.