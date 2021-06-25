تراند الفن: شواطئ بورسعيد كاملة العدد بالمصطافين.. والأهالي: الماء والرمال مضادات حيوية ضد كورونا (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:10 مساءً - أجرى “القاهرة 24″، اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا، من شاطئ محافظة بورسعيد، وذلك في العطلة الأسبوعية، في ظل إجراءات إجراءات احترازيه مشددة.

وفرض مؤجرو الشماسي والكراسي على شاطئ بورسعيد مسافات آمنة بين المواطنين وذلك للحد من انتشار كورونا، إلا أن تجمع الآلاف من الأهالي جعل الشاطئ 5 صفوف على امتداد الـ9 كيلو، وأكد الأهالي أن الهواء النقي ومياه المتوسط المالحة ورائحة اليود ورمال الشاطئ مضادات حيوية ضد كورونا.

شهدت المحافظة إقبالًا كبيرًا من الضيوف، حيث وجد عدد كبير من “الأتوبيسات” في محيط الشاطئ، وذلك لما يميز شاطئ بورسعيد من الاتساع، وكذلك كونه شاطئًا عامًا يمكن للمصطاف قضاء يوم كامل بالمجان، أو استئجار شمسية وعدد من الكراسي مقابل 50 جنيهًا.

حرارة الجو دفعت المواطنين للنزول بكثافة إلى المياه، وذلك وسط وجود 40 منقذًا على طول الشاطئ يعملون على تحذير الأهالي من الدخول لمسافات بعيدة بالشاطئ، وكذلك يقومون بالتعامل مع من يشعرون بالخطورة على حياته، ولم يشهد الشاطئ أي حالات غرق منذ أن صدر قرار رئيس الوزراء بإعادة فتحه أمام المصطافين.

يستمتع الأهالي وضيوف المدينة بالجو المعتدل على الشاطئ، ويسعد الأطفال باللعب في المياه والرمال، ويقضي الأهالي ساعات من الفرحة والسعادة والمرح على الشاطئ بمبالغ بسيطة تناسب جميع الأسر حتى الفقيرة منها.