فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:10 مساءً - صحيفة المرصد: كشفت أحدى ضحايا فتاة “التيك توك” حنين حسام، تفاصيل محاولة استدراجها للعمل على برنامج لايف، كانت تديره المتهمة المحكوم عليها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. وظهرت فتاة مصرية تدعى نورهان القاضي، في مقطع فيديو، وكشفت تفاصيل انضمامها للعمل في الموقع الخاص بالمتهمة حنين حسام، قائلة: “أنا جربت الشغل دا مش سمعت عنه”. وتابعت: “قالتي هتشتغلي مذيعة على برنامج لايف قلتلها هعمل إيه؟، قالتلي عندك إيه تقدميه؟، فقولتلها أشرح للناس اللي درسته، قالت تمام والقبض 300 دولار في الشهر يعني 5000 آلاف جنيه”. وأضافت: “طلبوا مني أعمل ملف تعريفي لإرساله للإدارة في فيديو وصور بطاقتي، وفعلا عملت ده، واشتغلت لمدة شهر، وبعد ذلك بدأت تظهر الأمور كانوا بيقولولنا اكتبوا أنكم عاوزين دعم، عشان الهدايا والكوينز اللي بتجيلنا، ولما مكتبتش جالي إنذار بالبلوك ومسح الحساب”. وقالت نورهان القاضي: “اتفاجئت بالبنات واللبس صعب، ومفيش محتوى، وبيكسبوا 50 ألف في الشهر، كنت ممكن ابقى زيهم واقول أعمل أنا كمان زيهم وأكسب، واكتشفت أنه مطلوب مننا حاجات مش كويسة، اللي حصل إتجار في البشر، كلمة إتجار دي كلة رقيقة أوي على اللي بيحصل”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. إحدى ضحايا حنين حسام تكشف طريقة استدراج الفتيات للرذيلة والمقابل المادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.