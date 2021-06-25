- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:10 مساءً - انتقل فريق من النيابة العامة في الإسكندرية إلى موقع عقار العطارين، الذي انهار اليوم الجمعة، لمعاينة العقار والاطلاع على الملف الخاص بالعقار، وسؤال شهود عيان الواقعة حول ملابسات الحادث.
وكان العقار رقم 13 بشارع مرسي بدر العطارين، المكون من طابق أرضي و5 أدوار علوية، والمشغول بالسكان، انهار صباح اليوم.
ونجحت جهود الإنقاذ في انتشال 4 مصابين بسبب الحادث بينهم حالة خطيرة لسيدة في العقد الخامس من العمر.
وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانهيار عقار بشارع الأحرار، بمنطقة العطارين.
على الفور انتقلت قيادات قسم شرطة العطارين وقوات الدفاع المدني والإنقاذ ومسؤولي حي وسط إلى موقع البلاغ، رفقة سيارات الإسعاف وتم انتشال 4 مصابين وجرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي “الأميري”.
وبحسب مسؤولي حي وسط، في محافظة الإسكندرية، بقيادة رجب النقيدي، رئيس الحي، فإن العقار صادر له قرار ترميم وأنه عقار رقم 72 لسنة 2018.
وقرر مسؤولو حي وسط فصل التيار الكهربائي عن منطقة العطارين، بالإضافة إلى فصل الغاز لحين انتهاء عملية رفع الأنقاض والبحث ما زال جاريًا عن عالقين آخرين في انهيار عقار العطارين وسط الإسكندرية.
انهيار عقار بمنطقة العطارين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: النيابة تعاين موقع انهيار عقار العطارين في الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.