تراند الفن: الجمارك تشتبه بمسافر في مطار الملك فهد.. وعند تفتيشه اكتشفوا المفاجأة! (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 05:10 مساءً - أدمن ‏5 دقائق مضت المرصد 4 زيارة

صحيفة المرصد – واس : تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ مطار الملك فهد الدولي بالدمام من إحباط محاولة تهريب مواد تُستخدم في “السحر والشعوذة” كانت بحوزة أحد المسافرين القادمين عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المفتش الجمركي بأحد المسافرين الذي كان ضمن ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير

الاشتباه المتبعة عُثر على (5) قطع جلدية تحتوي على رموز وأرقام وأسماء تُستخدم لأعمال السحر والشعوذة، كانت مُخبأة بين أطعمة كانت ضمن أمتعة المهرب, وجرى بعد إتمام عملية الضبط إحالة المواد المضبوطة والمهرب إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جانب العقيدة من أهم الجوانب التي تسعى الهيئة إلى المحافظة عليها عبر جميع المنافذ الجمركية، وذلك بمنع دخول كل ما ينافي ذلك كأعمال السحر والشعوذة والدجل.

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