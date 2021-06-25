شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا الأسبوعية، متجر اكسترا يقدم مجموعة من العروض على الكثير من الأجهزة سواء كان الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية وأجهزة المنزل بشكل عام كالبوتاجازات والثلاجات وأجهزة الميكروويف والفريزر بجميع أنواعه، ومتجر اكسترا يقدم تخفيضات تصل إلى 60% على معظم أجهزة المنزل وإليكم في السطور القادمة أقوى عروض متجر اكسترا.

عروض اكسترا الأسبوعية

أفضل خصومات اكسترا في السعودية 2021م، قد قدمت اكسترا أقوى عروض الصيف هذا العام لكل علمائها على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والتكييف بخصومات وتخفيضات ليس لها مثيل وذلك في جميع منافذ البيع لدا اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا اليوم كلاس برو، مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء 4 اتجاهات وصل سعره إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.

باناسونيك ثلاجة باب جانب باب، 18 قدم، إنفيرتر باللون الرمادي الغامق وصل سعره إلى 3129 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4829 ريال سعودي.

كلاس برو ثلاجة باب جانب باب، 19.9 قدم باللون الفضي وصل سعرها إلى 2399 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.

كاندي غسالة تعبئة أمامية، تجفيف 6 كيلو انفرتر باللون الفحمي وصل سعرها إلى 1799 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3399 ريال سعودي.

كلاس برو، غسالة تعبئة علوية باللون الأبيض وصل سعرها إلى 799 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية