تراند الفن: رايولا يشجع فكرة رحيل هالاند إلى ريال مدريد في الصيف

يسعى مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، إلى تشجيع موكله للرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأكدت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، أن رايولا يضغط على إدارة بروسيا دورتموند من أجل المُوافقة على رحيل هالاند هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة في تقريرها: “رايولا يرى أن الصيف الحالي هو الوقت المثالي لانتقال هالاند إلى الملكي، وخوض تجربة جديدة في صفوفه”.

وحسب التقارير، فإن نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، يستعد لحسم ضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، مرة واحدة، في موسم الانتقالات الصيفية.

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