فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
يسعى مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند، إلى تشجيع موكله للرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني في الانتقالات الصيفية المُقبلة.
وأكدت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، أن رايولا يضغط على إدارة بروسيا دورتموند من أجل المُوافقة على رحيل هالاند هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة في تقريرها: “رايولا يرى أن الصيف الحالي هو الوقت المثالي لانتقال هالاند إلى الملكي، وخوض تجربة جديدة في صفوفه”.
وحسب التقارير، فإن نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، يستعد لحسم ضم الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، مرة واحدة، في موسم الانتقالات الصيفية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رايولا يشجع فكرة رحيل هالاند إلى ريال مدريد في الصيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.