فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - أعلن نادي أرسنال الإنجليزي بشكل رسمي، منذ لحظات، تجديد عقد لاعبه كيران تيرني، المدافع الأيسر، لفترة طويلة الأمد.
وانضم تيرني إلى أرسنال خلال صيف عام 2019، قادمًا من نادي سيلتيك الاسكتلندي، وسيستمر مع الجانرز لفترة إضافية، دون الكشف عن مدتها.
وقال كيران تييرني، حول سبب توقيعه لعقد جديد: “رؤية النادي وأين يريد الذهاب وتوقعات النادي وما أريد أن أكون في كرة القدم، هو في القمة، وليس هناك شك في أننا لسنا بالمكان الذي نُريد الآن، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح.”
وتابع كيران تييرني: “أنا أحب المُدرب، والعمل معه مُتعة مُطلقة”.
واختتم اللاعب مُعلقًا على سميث رو وساكا: “إنهم من الطراز العالين وسيظلون لسنوات وسنوات.. في بعض الأحيان كانوا يحملون الفريق هذا الموسم”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رسميًا.. أرسنال يعلن تجديد عقد تيرني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.