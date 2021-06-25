تراند الفن: طالبة بـ”آداب طنطا” تتهم المراقبين بالتنمر والتحرش خلال الامتحانات: “الحتة اللي باينة برجلي زعلتكم في إيه”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - شهدت كلية الآداب جامعة طنطا تعرض إحدى طالبات الفرقة الثانية “تركي” للتنمر والتحرش اللفظي في أثناء الامتحان، يوم الثلاثاء الماضي، على يد عدد من المراقبات السيدات، بسبب ارتداء فستان، على حد قولها.

وقالت حبيبة طارق المقيدة بالفرقة الثانية “تركي” بكلية آداب جامعة طنطا، في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إنه عقب الانتهاء من الامتحان يوم الثلاثاء الماضي في مادة التركي، وأثناء خروجها من اللجنة وعقب توقيعها في كشف الحضور والانصراف، فوجئت بقيام إحدى المراقبات في لجنة أخرى بالتنمر بها والسخرية من ملابسها في ممر الخروج على مرأى ومسمع جميع الطلاب والطالبات.

وتابعت الطالبة: “في أثناء خروجي من مدرج الامتحانات وانتظار زميلاتي، فوجئت بإحدى السيدات المراقبات تنادي بصوت مرتفع، تعالي تعالي، وتشير إلى الفستان الذي أرتديه لأحد زملائها المراقبين في لجنة أخرى، قائلة: “إنتي منين بقا؟”؛ فقامت زميلتها الأخرى بالرد: “تلاقيها من إسكندرية، ايوا إسكندرية أهلها كدة”، فقمت بالرد عليها: “مالهم بتوع إسكندرية حضرتك”، فأجابت: “أصل انتوا بتقولوا علينا فلاحين”.

واستكملت: “فوجئت بصوت المراقبة يرتفع في ممر مدرج الامتحانات أمام جميع الطلاب الذكور، وظهر عليها الاستهزاء والسخرية، قائلة: “إنتي شكلك كنتي نازلة مستعجلة ونسيتي البنطلون بتاعك”، وعلى الفور بادرت زميلتها الأخرى بالرد: “أمال لو تعرفي أنها كانت محجبة وقلعت الحجاب بتاعها”.

وأردفت: “رديت عليهم: أنا مش فرجة.. انتوا بتنادوا على بعض تتفرجوا على إيه.. الحته اللي باينة في رجلى زعلتكم في ايه”، متابعة بأنها تعرضت للكثير من التحرش اللفظي والمعاكسات البذيئة في هذا اليوم منذ لحظة دخولها على بوابة كلية الآداب جامعة طنطا، سواء من الطلاب الشباب أو نظرات أفراد أمن الكلية الموجودين على البوابات أو مسئولي المراقبة في اللجنة الخاصة بها، أو العاملين الموجودين في طرقات الكلية.

وأكدت الطالبة: “لبسى مش مُلفت في هذا اليوم.. فستاني واسع وطويل مش حاطه ميك أب كامل.. أنا كنت أقل من العادي ومكنش أول مرة أروح بالفستان ده، دي تاني مرة”، مشيرة إلى تعرضها للحرج والسخرية والاستهزاء أمام زملائها الطلاب والطالبات مما أصابها بحالة نفسية سيئة ودخلت في نوبة بكاء.

واستعجبت طالبة التنمر من سلوك المراقبات السيدات ومما حدث لها وتعرضها للتحرش اللفظي والتنمر، مؤكدة أن عدم تقديمها شكوى رسمية إلى إدارة الكلية خوفًا من تعرضها للمضايقات خلال دراستها، وخاصة أنها محولة من جامعة الإسكندرية العام الماضي إلى كلية الآداب بطنطا، مشيرةً إلى أنها سوف تتقدم بالشكوى إلى الكلية لأخذ حقها.