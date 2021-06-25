تراند الفن: عميد آداب الفيوم يُوجه بضرورة مراجعة جداول الامتحانات

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏45 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

وجه الدكتور أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم، طلاب الفرق الأولى، والثانية والثالثة والرابعة، بضرورة مراجعة جداول الامتحان التي سبق إعلانها للطلاب، مُشددًا على التأكد من أيام الامتحان الخاصة بكل فرقة خلال الأسبوعين المُقبلين. بيان عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم

وقد أكد عبد السلام أن الكلية استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنه تم وضع ضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة جميع المشاركين في عملية الامتحانات، منها ضوابط تتعلق بقواعد الدخول والخروج من الكلية وقاعات الامتحانات، وتخصيص غُرف للعزل والعيادات الطبية وقاعات التصحيح والكنترول، وقواعد للامتحانات الشفوية والعملية، وضوابط الاعتذار عن أداء الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.

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