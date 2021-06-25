فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد : ثعبان ضخم وجه حارس حديقة حيوان بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. ونشر جاي بروير مقطع فيديو له يحاول فيه أخذ بيض الثعبان، وهو يرقد عليه. لكن الأفعى فاجأته على الفور بعض وجهه الذي بدأ في نزف دمًا من وجهه. وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية واعتاد الرجل الثلاثيني أن يلتقط مقاطع فيديو له مع الحيوانات الخطرة التي يصادفها خلال عمله وينشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «انستجرام». وعلق جاي بروير على الفيديو قائلًا: «يا إلهي أنا في وجهه تمامًا، ثم بدأ في مسح دم عن وجهه ومن بعدها أصابته نوبة من الضحك».

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ثعبان ضخم يفاجئ حارس حديقة حيوان ويعض وجهه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.