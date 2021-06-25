تراند الفن: الرئيس التونسي: الخطر على البلاد يكمن في مُحاولات ضربها من الداخل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - دعا قيس سعيد، الرئيس التونسي، القُوى الوطنية إلى الوحدة، في إطار مُواجهة مُحاولات ضرب تونس من الداخل.

وأكد الرئيس التونسي، أن الخطر الذي يهدد البلاد، يكمن في مُحاولات ضربها من الداخل، وتعطيل مُؤسساتها، وفقًا لما نقلته قناة العربية.

وفي وقت سابق، أوضح قيس سعيد، أنه لن يقبل أبدًا عقد صفقات تحت جنح الظلام، مضيفًا أن هناك أطرافًا كل ما يهمها فقط هو السلطة والأموال والكذب والافتراءات.

كانت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، تقدمت بشكوى جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حول ما وصفته بـ”التدليس والتحيل” ضد رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، وآخرين، في مُحاولة لتمرير مشروع اتفاقية تركيز مقر صندوق قطر للتنمية في تونس، رغم عدم مُصادقة المكتب عليها.

كما اعتبر عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، الدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية برئاسة هشام المشيشي، التي يقترحها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لا يمكن أن تكون حلًا للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة في تونس.