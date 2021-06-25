تراند الفن: إعلان موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة Transformers

أعلن المنتج لورنزو دي بونافينتورا، والمخرج ستيفن كابل جونيور، موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات “Transformers”، كما قررا أن يحمل الفصل الجديد اسم Transformers: Rise of the Beasts.

وسيعود الجزء الجديد من سلسلة الأكشن التي أسرت انطلاقتها المتابعين منذ 14 عامًا، بالزمن إلى حقبة التسعينيات وستشهد ظهور عائلات الماكسمالز والبريداكونز وتيروركونز في خضم المعركة المشتعلة على كوكب الأرض بين الأوتوبوتس والديسبتكونز.

فيلم Transformers

باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس يقدمان بالتعاون مع هاسبرو ونيو ريبابليك بيكتشرز “Transformers: Rise of the Beasts” بطولة أنتوني راموس، ودومينيك فيشباك، استنادًا إلي شخصيات هاسبرو في سلسلة Transformers، وإخراج ستيفن كابل جونيور، وإنتاج لورنزو دي بونافينتورا، توم دي سانتو، دون ميرفي، مايكل باي، مارك فاراديان، دونكان هيندرسون، ومنتجين منفذين ستيفن سبيلبيرج، برايان جولدنر، دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانر، برايان أوليفر، برادلي فيشر، فاليري آن، وسينطلق في دور العرض في شهر يونيو 2022.