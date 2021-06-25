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تراند الفن: إعلان موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة Transformers

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

Transformers

أعلن المنتج لورنزو دي بونافينتورا، والمخرج ستيفن كابل جونيور، موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات “Transformers”، كما قررا أن يحمل الفصل الجديد اسم Transformers: Rise of the Beasts.

 وسيعود الجزء الجديد من سلسلة الأكشن التي أسرت انطلاقتها المتابعين منذ 14 عامًا، بالزمن إلى حقبة التسعينيات وستشهد ظهور عائلات الماكسمالز والبريداكونز وتيروركونز في خضم المعركة المشتعلة على كوكب الأرض بين الأوتوبوتس والديسبتكونز.

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فيلم Transformers

باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس يقدمان بالتعاون مع هاسبرو ونيو ريبابليك بيكتشرز “Transformers: Rise of the Beasts” بطولة أنتوني راموس، ودومينيك فيشباك، استنادًا إلي شخصيات هاسبرو في سلسلة Transformers، وإخراج ستيفن كابل جونيور، وإنتاج لورنزو دي بونافينتورا، توم دي سانتو، دون ميرفي، مايكل باي، مارك فاراديان، دونكان هيندرسون، ومنتجين منفذين ستيفن سبيلبيرج، برايان جولدنر، دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانر، برايان أوليفر، برادلي فيشر، فاليري آن، وسينطلق في دور العرض في شهر يونيو 2022.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إعلان موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة Transformers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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