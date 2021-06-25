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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 25 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلن المنتج لورنزو دي بونافينتورا، والمخرج ستيفن كابل جونيور، موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة الأكشن والمغامرات “Transformers”، كما قررا أن يحمل الفصل الجديد اسم Transformers: Rise of the Beasts.
وسيعود الجزء الجديد من سلسلة الأكشن التي أسرت انطلاقتها المتابعين منذ 14 عامًا، بالزمن إلى حقبة التسعينيات وستشهد ظهور عائلات الماكسمالز والبريداكونز وتيروركونز في خضم المعركة المشتعلة على كوكب الأرض بين الأوتوبوتس والديسبتكونز.
باراماونت بيكتشرز وسكاي دانس يقدمان بالتعاون مع هاسبرو ونيو ريبابليك بيكتشرز “Transformers: Rise of the Beasts” بطولة أنتوني راموس، ودومينيك فيشباك، استنادًا إلي شخصيات هاسبرو في سلسلة Transformers، وإخراج ستيفن كابل جونيور، وإنتاج لورنزو دي بونافينتورا، توم دي سانتو، دون ميرفي، مايكل باي، مارك فاراديان، دونكان هيندرسون، ومنتجين منفذين ستيفن سبيلبيرج، برايان جولدنر، دافيد إليسون، دانا جولدبيرج، دون جرانر، برايان أوليفر، برادلي فيشر، فاليري آن، وسينطلق في دور العرض في شهر يونيو 2022.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إعلان موعد انطلاق تصوير الجزء الجديد من سلسلة Transformers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.